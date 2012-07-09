Самый мощный Jaguar XF покажут в ноябре

Таким же мотором оснащается семейство Jaguar XKR-S, способное набирать первую «сотню» за 4,4 секунды. Максимальная скорость этого купе составляет 300 километров в час. Ранее представители «Ягуара» подтвердили необходимость выпуска еще одной «заряженной» модификации модели XF, так как, по их мнению, нынешний 510-сильный седан XFR «слегка проигрывает» своим конкурентам — 560-сильному BMW M5 и 550-сильному Mercedes-Benz E63 AMG (с пакетом AMG Performance). Ожидается, что в Великобритании стоить Jaguar XFR-S будет примерно на пять тысяч фунтов стерлингов дороже обычного XFR — более 70 тысяч фунтов.