Самый мощный Jaguar XF покажут в ноябре
9 июля 2012, 06:22ОбществоРОман БОТов
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Компания Jaguar представит самую мощную модификацию седана XF — XFR-S — в ноябре текущего года на моторшоу в Лос-Анджелесе, сообщает издание Autocar. На данный момент британский производитель завершает испытания прототипа модели на «Северной петле» Нюрбургринга. Новинка получит более агрессивный аэродинамический обвес кузова, а также 550-сильный восьмицилиндровый двигатель объемом пять литров, оснащенный механическим нагнетателем.
Таким же мотором оснащается семейство Jaguar XKR-S, способное набирать первую «сотню» за 4,4 секунды. Максимальная скорость этого купе составляет 300 километров в час. Ранее представители «Ягуара» подтвердили необходимость выпуска еще одной «заряженной» модификации модели XF, так как, по их мнению, нынешний 510-сильный седан XFR «слегка проигрывает» своим конкурентам — 560-сильному BMW M5 и 550-сильному Mercedes-Benz E63 AMG (с пакетом AMG Performance). Ожидается, что в Великобритании стоить Jaguar XFR-S будет примерно на пять тысяч фунтов стерлингов дороже обычного XFR — более 70 тысяч фунтов.
Фото Jaguar
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