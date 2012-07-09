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Тагильские вокалисты поедут на финал фестиваля «Лучший из лучших» в Туапсе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские вокалисты поедут на финал фестиваля «Лучший из лучших» в Туапсе

9 июля 2012, 16:43Общество
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