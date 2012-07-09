Тагильские вокалисты поедут на финал фестиваля «Лучший из лучших» в Туапсе

Теперь они сразятся с лучшими исполнителями России в номинацииэстрадный вокал. К слову, соревноваться там будут не только вокалисты,выступления поделены на категории: хореография (классическийтанец, современная пластика, эстрадный танец, модерн, народный танец, народныйстилизованный танец, театр танца, бальные танцы, шоу-группа, уличные танцы),инструментальная музыка (исполнение на любых музыкальных инструментах), вокал (эстрадное,академическое, джазовое, хоровое пение).

Важно отметить, что за абсолютную победу в фестивалеполагается очень даже приятный приз: 100000 рублей. Но за него, конечно,придется побороться, к чему команды полностью готовы. Уже завтра они поедутпокорять сердца.

Ребята очень ждали этого конкурса, они любят ездить,выступать. Правда, в этот раз получится необычная ситуация, коллективы нашибудут соревноваться между собой. Обычно мы их отправляли по разным городам, носейчас придется им соперничать Вера Пирогова, хореограф.

Кроме того, в Туапсе ребята смогут еще и отдохнуть,запастись энергией, ведь впереди у них еще много состязаний, и много работы,чтобы действительно стать «Лучшим из лучших».

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