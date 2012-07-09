Тагильские вокалисты поедут на финал фестиваля «Лучший из лучших» в Туапсе
Сразу три творческих коллектива, «Альянс-Академия», «Next-Академия» и «Поляночка» отправятся на финал конкурса «Лучший из лучших», которой пройдет в Туапсе уже на этой неделе. Попадают туда действительно только самые лучшие. На отборочных турах по России, «Альянс-Академия» взяли гран-при в Уфе, «Поляночка» завоевали степень лауреатов. «Next-Академия» ездили выступать в Самару, где стали лауреатами первой степени.
Теперь они сразятся с лучшими исполнителями России в номинацииэстрадный вокал. К слову, соревноваться там будут не только вокалисты,выступления поделены на категории: хореография (классическийтанец, современная пластика, эстрадный танец, модерн, народный танец, народныйстилизованный танец, театр танца, бальные танцы, шоу-группа, уличные танцы),инструментальная музыка (исполнение на любых музыкальных инструментах), вокал (эстрадное,академическое, джазовое, хоровое пение).
Важно отметить, что за абсолютную победу в фестивалеполагается очень даже приятный приз: 100000 рублей. Но за него, конечно,придется побороться, к чему команды полностью готовы. Уже завтра они поедутпокорять сердца.
Ребята очень ждали этого конкурса, они любят ездить,выступать. Правда, в этот раз получится необычная ситуация, коллективы нашибудут соревноваться между собой. Обычно мы их отправляли по разным городам, носейчас придется им соперничать Вера Пирогова, хореограф.
Кроме того, в Туапсе ребята смогут еще и отдохнуть,запастись энергией, ведь впереди у них еще много состязаний, и много работы,чтобы действительно стать «Лучшим из лучших».
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