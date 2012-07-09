В Тагилстроевском районе дети отметили праздник на Ивана Купалу (ФОТО)
9 июля 2012, 10:42Общество
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Игровая программа «Когда зацветет папоротник» стала запоминающимся событием для детей школьного лагеря Тагилстроевского района. Прежде всего, дети узнали историю праздника, послушали легенды и традиции этого необычного дня, посмотрели отрывок фильма «Ночь на Ивана Купалу» и, конечно, поучаствовали в конкурсах.
Все они быливеселыми и даже немного мистическими. Например, играя в «Нечистую силу»,необходимо было угадать персонажа русского народного фольклора. Леший,кикиморы, древние славянские богини - ребята показали свои знания во всейкрасе.
Необычныйконкурс «Иван-травник» показал, как ребята умеют на ощупь определятьлекарственные растения. С растениями вообще было связано много интересного: «цветочныегадания», дети плели венки. Но самое главное, ребята по-настоящему прыгаличерез костер, совершая одно из древнейших таинств.
Конечно, папоротнику было уделено особое внимание,в завершение праздника дети с удовольствием сфотографировались вместе с этимрастением.
Фото с сайта tagillib.ru
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