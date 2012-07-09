В Тагилстроевском районе дети отметили праздник на Ивана Купалу (ФОТО)

Все они быливеселыми и даже немного мистическими. Например, играя в «Нечистую силу»,необходимо было угадать персонажа русского народного фольклора. Леший,кикиморы, древние славянские богини - ребята показали свои знания во всейкрасе.

Необычныйконкурс «Иван-травник» показал, как ребята умеют на ощупь определятьлекарственные растения. С растениями вообще было связано много интересного: «цветочныегадания», дети плели венки. Но самое главное, ребята по-настоящему прыгаличерез костер, совершая одно из древнейших таинств.

Конечно, папоротнику было уделено особое внимание,в завершение праздника дети с удовольствием сфотографировались вместе с этимрастением.

Фото с сайта tagillib.ru