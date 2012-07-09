Виновником ДТП с 14 погибшими назвали водителя автобуса

3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. С самого начала подозреваемым назывался водитель автобуса, которому теперь предъявлены официальные обвинения в нарушении правил дорожного движения. Ранее сообщалось, что водитель автобуса мог заснуть за рулем. Однако водители автобуса утверждают, что сменились за час до аварии, и никто из них не спал в момент трагедии. По их словам, виновником ДТП стала белая машина, которая выскочила наперерез автобусу на большой скорости, а затем скрылась с места происшествия. Напомним, автобус направлялся из города Великие Луки в Киев и вез паломников. Рано утром 7 июля транспортное средство выехало на встречную обочину, перевернулось и упало в канаву. В результате аварии погибли 14 человек, 29 пострадали. С 9 по 11 июля в Псковской области пройдет траур по погибшим. Власти региона берут на себя все расходы по транспортировкам и погребениям. Также чиновники выплатят семьям участников ДТП денежные компенсации: по 600 тыс. руб. семьям погибших и по 200 тыс. руб. семьям пострадавших. К тому же президент России Владимир Путин принял решение о выплате семьям погибших по 1 млн руб. из федерального бюджета.