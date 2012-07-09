Выяснилось: пользователи TagilCity.ru крайне негативно относятся к мату в речи

На портале состоялся опрос: «Как вы относитесь к нецензурной лексике в речи?». На этот вопрос 41,8 процентов респондентов, или 663 человека ответили, что мат в речи на них производит крайне отрицательное впечатление. Те, кто относится к мату нейтрально, разделились на две категории: это люди, которые сами матерятся (481 человек), и те, кто мат не употребляет (88 человек).

Кто-то из пользователей считает, что мат является неотъемлемым элементом общения людей. 214 респондентов, или 13,5% решили, что «без мата сейчас никуда». Самую интересную из всех позиций выбрали 138 опрошенных. Они матерятся сами, но не любят, когда мат в речи употребляют другие. Странно и необъяснимо: люди не приемлют от других те вольности в разговоре, которые допускают сами. Обычно, если человек борется с матом, то он и сам не употребляет его в речи.

Активно борются с матом и сотрудники портала TagilCity.ru. Они удаляют мат из пользовательского контента вручную, а также создают новые автоматизированные модули, удаляющие мат из цитат пользователей. Коллектив портала еще раз просит тагильчан и пользователей из других городов не материться на страницах TagilCity.ru, ведь это оскорбляет других людей.