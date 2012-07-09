За ДТП с участием юных скутеристов предложили наказывать родителей

В случае ДТП, родителей скутеристов стоит привлекать уже к уголовной ответственности. Думаю, что отправлять в колонию таких горе-родителей не надо, но они вполне заслуживают большого штрафа или исправительных работ, - пояснил глава движения изданию. Мнение Похмелкина разделяет и депутат Госдумы Антон Ищенко. Родители должны нести ответственность за передачу скутеров детям, мы не можем их терять! Думаю, штраф в 10 тысяч рублей и изъятие скутера - нормальная мера наказания. Уголовное наказание не нужно, у нас и так слишком много осужденных, - заявил парламентарий в интервью газете. В настоящее время к управлению скутерами и мопедами с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров допускаются лица, достигшие 16 лет. Максимальный штраф за ДТП с пострадавшими для скутериста достигает 1,5 тысячи рублей. За нарушение ПДД предусмотрен штраф в 200-300 рублей, даже если водитель скутера пьян. Ответственность за управление скутером в возрасте до 16 лет фактически не предусмотрена. Ранее неоднократно предлагалось приравнять мопеды и скутеры к мотоциклам и обязать их водителей сдавать на права. В мае 2012 года соответствующая инициатива поступила на рассмотрение Госдумы. Помимо прочего документ предлагает выдавать права на мотоцикл не с 16, а с 18 лет. По приблизительной оценке ГИБДД, которую приводит Известия, в России может находиться до полутора миллионов скутеров и мопедов. С 2004 по 2011 год количество ДТП с участием скутеров увеличилось более чем в 10 раз - с 778 до 7874 случаев в год. При этом каждая пятая авария совершается несовершеннолетним, из которых каждый восьмой пьян. В текущем году в ДТП с участием скутеров погибли 108 человек, 2504 человека получили ранения.