Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась подорожавшим бензином

Только за май-июнь 2014 года котировки поднялись на 12%.

Аналитики замечают, что в России в настоящее время нет предпосылок для возникновения дефицита бензина. Равно как и не наблюдается ажиотажного спроса на данный товар на оптовом рынке. В скачке биржевых цен, по мнению экспертов, виноваты трейдеры и аналитики топливного рынка. Первые скупают бензин с заводов, чтобы затем перепродать его владельцам АЗС с наценкой, вторые дают прогнозы по росту цен и пугают рынок дефицитом топлива, нагнетая избыточный спрос.

Биржевой всплеск цен пока мало сказался на розничном рынке. Нефтяники боятся резко поднимать цены на заправках, так как понимают, что это немедленно приведёт к санкциям со стороны ФАС. Но даже в этих условиях с января по июнь 2014 года бензин в розницу подорожал на 4-5%.

Есть мнение, что в августе-сентябре моторное топливо на заправках прибавит в цене ещё 0,5-1,5 рубля за литр.

По данным Госкомстата, в РФ за 2013 год потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 5,7%, при этом в Европе он подешевел на 2,6%.