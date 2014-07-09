Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась подорожавшим бензином
Повторяется ситуация 2013 года. На фоне снижения котировок на мировом рынке моторное топливо в РФ уверенно берёт новые ценовые высоты. За последнюю неделю цены на Санкт-Петербургской международной топливной бирже на бензин марок Аи-92 и Аи-95 выросли на 1,8% и 1,4% соответственно. По данным информационно-аналитического центра «Кортес», бензин «на крупном опте» подорожал на 22%, передают «Известия».
Только за май-июнь 2014 года котировки поднялись на 12%.
Аналитики замечают, что в России в настоящее время нет предпосылок для возникновения дефицита бензина. Равно как и не наблюдается ажиотажного спроса на данный товар на оптовом рынке. В скачке биржевых цен, по мнению экспертов, виноваты трейдеры и аналитики топливного рынка. Первые скупают бензин с заводов, чтобы затем перепродать его владельцам АЗС с наценкой, вторые дают прогнозы по росту цен и пугают рынок дефицитом топлива, нагнетая избыточный спрос.
Биржевой всплеск цен пока мало сказался на розничном рынке. Нефтяники боятся резко поднимать цены на заправках, так как понимают, что это немедленно приведёт к санкциям со стороны ФАС. Но даже в этих условиях с января по июнь 2014 года бензин в розницу подорожал на 4-5%.
Есть мнение, что в августе-сентябре моторное топливо на заправках прибавит в цене ещё 0,5-1,5 рубля за литр.
По данным Госкомстата, в РФ за 2013 год потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 5,7%, при этом в Европе он подешевел на 2,6%.
Чаще всего подорожание становится заметным на заправочных пунктах, пользующихся услугами посредников, которые нередко пользуются своим положение и искусственно увеличивают цену. Именно поэтому дизельное топливо купить лучше у проверенных поставщиков, которые не накручивают стоимость. К тому же, такая покупка обычно идет в комплекте с доставкой.