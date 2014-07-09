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Фотографы смогут оценить работы коллег и показать свои. В Нижнем Тагиле - фотопроменад!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фотографы смогут оценить работы коллег и показать свои. В Нижнем Тагиле - фотопроменад!

9 июля 2014, 17:25Общество
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