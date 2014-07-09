Фотографы смогут оценить работы коллег и показать свои. В Нижнем Тагиле - фотопроменад!
9 июля 2014, 17:25Общество
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Уже в эту субботу, 12 июля, в Нижнем Тагиле состоится удивительный променад на Демидовской даче. Организаторы, надо быть уверенным, хотят сделать эти мероприятия традиционными.
На этот раз приглашаются все те, кто любит фотографировать и смотреть фотографии. Каждый участник променада сможет продемонстрировать свои работы и оценить работы других. Это будет так называемая импровизированная выставка на территории усадьбы.
Необходимо принести от пяти до семи работы формата не более А4. Интересно, что возрастных ограничений для участия нет.
Напоминаем, что субботний променад на «Демидовской даче» проходит каждую субботу с 13-00 до 16-00 часов. Вход на территорию усадьбы бесплатный. Справки по телефону 41-64-01.
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