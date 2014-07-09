На «Иннопроме» представили люксовый трамвай от УВЗ. Что думают тагильчане (ФОТО)

Незадолго до премьеры посетители сайта «Уралтрансмаша» могли видеть фото интерьера и деталей передового трамвая. Отметим, что сейчас его амбициозно позиционируют как официального перевозчика болельщиков в городах, принимающих Чемпионат мира по футболу 2018 года. Кстати, ранее глава Свердловской области уже объявил о подписании соглашения на покупку 50 подобных трамваев.

В рамках выставки «ИННОПРОМ-2014» участники намерены соглашение о создании СП между ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и компанией ПЕСА АО (PESA). Это важнейший шаг в процессе локализации производства современных трамваев класса «люкс» в Российской Федерации.

В интернете уже появились фотографии люксового трамвая, современный дизайн которого действительно заставляет восхищаться и представлять его на улицах города. В группе «Типичный тагильчанин» пользователи уже активно обсуждают новинку:

Достаточно круто выглядит, внутри очень уютно. И кстати, очень мягкие сиденья.

Интересно, город себе купит таких, хотя бы парочку.

Некоторые иронизируют:

Представляю такой на Вагонке. Сколько часов будет исправен или минут.

А вот что пишет известный российский блогер Илья Варламов:

Подсветка салона светодиодная, в зависимости от времени суток может меняться настроение в салоне. Двери теперь будут открываться по требованию. Привод бесшумный и очень плавный. В новом трамвае потрясающая кабина. Теперь водитель может почувствовать себя крановщиком. Вместо зеркал в трамвае камеры, которые будут выводить картинку на мониторы на лобовом стекле. Водитель трамвая сказал, что это не очень удобно, так как по плоской картинке камеры не чувствуется расстояние и нельзя менять угол обзора. Скорее всего в серийном образце сделают обычные зеркала.

Фотографии из блога zyalt

Однако все единодушно заявляют, что хотели бы видеть такой транспорт в городе. Вопрос лишь в том, хватит ли городу возможностей, а людям - чистоплотности. Добавим, что эта модель будет ориентировочно стоить около 1 млн евро.

Вполне вероятно, что в первые дни появления таких трамваев в городах билеты на них придется заказывать заранее, чтобы иметь возможность прокатиться на таком чуте техники. Пока же предварительный заказ популярен только для авиационного транспорта, правда, стоит учитывать популярность сервиса. Хорошие отзывы о билетикс.ру гарантируют максимальную честность со стороны продавца и максимальные гарантии покупателю.