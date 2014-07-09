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На «Иннопроме» представили люксовый трамвай от УВЗ. Что думают тагильчане (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На «Иннопроме» представили люксовый трамвай от УВЗ. Что думают тагильчане (ФОТО)

9 июля 2014, 14:43Общество
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