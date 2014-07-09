Нижний Тагил и Екатеринбург подписали соглашение о сотрудничестве

Подписанный документ регламентирует взаимодействие двух муниципалитетов по широкому кругу вопросов: от торговых и экономических отношений до проблем развития социальной сферы и культурного обмена. На брифинге, состоявшемся после церемонии подписания соглашения, стороны прокомментировали данное событие. В частности, Сергей Носов отметил, что у Екатеринбурга накоплен большой опыт в реализации социально значимых проектов, поэтому он очень важен для Нижнего Тагила.

На уровне Президента РФ активно поддерживается взаимодействие между городами, - сказал Глава Нижнего Тагила. - Екатеринбург является интеллектуальной и промышленной столицей Урала с богатым опытом, а у нас есть желание двигаться дальше.

Александр Якоб поддержал эту позицию из сделал акцент на том, что Екатеринбург обладает кадровым потенциалом для оказания консультационной поддержки Нижнего Тагила в сферах городского хозяйства, энергосбережения и развития социальной сферы.

Во время посещения Нижнего Тагила я увидел не только хороший индустриальный центр, но и отличный потенциал для развития сказал он.

Общение глав двух муниципалитетов продолжилось на площадке стенда Нижнего Тагила, где были представлены уже реализованные проекты программы развития города, а также новые направления и планы.