Общественники Нижнего Тагила недовольны новым асфальтом на ГГМ (ФОТО)

По мнению активистов общественного движения «Тагил без ям», нижний слой асфальта был уложен с нарушением технологий. В связи с этим фактом, председатель движения обратился к Сергею Носову с соответствующим письмом, предоставив фотографии с места проведенных работ.

В первую очередь, общественник отметил, что асфальт уложен неровно: «имеются глубокие борозды, рытвины, нет четкой границы проезжей части». Поверхность, по его мнению, не очищалась, а асфальтирование производилось небрежно и на скорую руку.

Пешеходные дорожки, которые также оборудуют дорожники, делаются из отходов производства щебня, пачек сигарет и окурков, пишет Никита Чапурин. Так, общественники рассчитывают привлечь подрядчика «за откровенную халтуру», доведя информацию до министра транспорта Свердловской области. А работы на данном участке улицы тем временем продолжаются.

Фотографии с сайта «Тагил без ям»