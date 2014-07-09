«Паленая» водка и шампанское несовершеннолетнему: в Нижнем Тагиле активисты провели проверочную закупку (ФОТО)

В поле зрения попал небольшой магазин «Туборг» по улице Энтузиастов, на который неоднократно жаловались местные жители.

Активисты рассказывают, что в результате закупки, был зафиксирован факт продажи шампанского несовершеннолетнему. Кроме того, была осуществлена продажа «палёной» водки «Белая береза» активисту общественной организации.

Сотрудниками полиции в магазине арестовано около 2500 литров алкогольной продукции примерной стоимостью 800 тысяч рублей. Большая часть алкогольной продукции оказалась поддельной. Также со склада было изъято большое количество коньяка с казахстанскими акцизами, который запрещено продавать в РФ.

Фотографии общественной организации МГЕР