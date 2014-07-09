«Паленая» водка и шампанское несовершеннолетнему: в Нижнем Тагиле активисты провели проверочную закупку (ФОТО)
9 июля 2014, 11:20Общество
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В минувшую пятницу активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели проверочную закупку в Дзержинском районе Нижнего Тагила.
В поле зрения попал небольшой магазин «Туборг» по улице Энтузиастов, на который неоднократно жаловались местные жители.
Активисты рассказывают, что в результате закупки, был зафиксирован факт продажи шампанского несовершеннолетнему. Кроме того, была осуществлена продажа «палёной» водки «Белая береза» активисту общественной организации.
Сотрудниками полиции в магазине арестовано около 2500 литров алкогольной продукции примерной стоимостью 800 тысяч рублей. Большая часть алкогольной продукции оказалась поддельной. Также со склада было изъято большое количество коньяка с казахстанскими акцизами, который запрещено продавать в РФ.
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Фотографии общественной организации МГЕР
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