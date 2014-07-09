Раскрываемость преступлений в Нижнем Тагиле - одна из самых высоких в области

Во встрече силовиков приняли участие первый заместитель Главы города Нижний Тагил Владислав Пинаев, заместитель начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал – майор юстиции Владимир Миронов, председатель Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское» Алексей Шалагинов, а также заместитель прокурора Ленинского района Алексей Терзиогло.

Начальник ММУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров отметил:

Прошедший период был напряжённым и сложным. Выполняя возложенные на сотрудников служебные обязанности, тагильские полицейские всегда чувствовали поддержку и понимание взаимодействующих правоохранительных структур, муниципальных органов власти, общественных организаций и личного участия Главы города Нижний Тагил - Носова Сергея Константиновича в решении стоящих задач охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности

Интересный факт: за отчётный период подразделениями гарнизона расследовано 2584 преступлений, общая раскрываемость составила 66,5%. Для сравнения средне областной показатель составляет 60,8%, по городу Екатеринбург – 47,1%.

Безусловным приоритетом службы по-прежнему является обеспечение безопасности граждан, защита их прав и законных интересов. В результате планомерной и кропотливой работы всех служб и подразделений Управления был раскрыт целый ряд преступлений, представляющих общественный резонанс для жителей города. Это задержание злоумышленников, в ходе работы с которыми раскрыто 15 преступлений, связанных со сбытом наркотических веществ жителям города и области. Это задержание мошенника, который на протяжении двух лет обманным путем похищал так называемые «гробовые» деньги у престарелых. В общей сложности ему доказано 37 эпизодов преступной деятельности. И таких примеров грамотных и профессиональных действий сотрудников Тагильской полиции много.

В настоящее время совместно с администрацией города решается вопрос о передачи в пользование опорных пунктов полиции. В настоящее время выделено 27 опорных пунктов для приема граждан, только в течении этого полугодия в восьми из них силами администрации города проведен качественный ремонт. С учетом этого возросли и требования и к работе службы участковых уполномоченных сообщают в пресс-службе МВД.

Ещё одна важная задача – это совершенствование системы государственных услуг и прежде всего сокращение времени их оказания. Ибрагим Абабакарович потребовал на совещании от всех руководителей гарнизона, лично и ежедневно контролировать ход исполнения майских указов Президента и сверять с ними все свои управленческие решения.

В целях профилактики преступлений, совершаемых на улицах города и общественных местах, обеспечения контроля за оперативной обстановкой, фиксации преступлений и административных правонарушений, на территории города успешно функционирует полноценный сегмент комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы «Безопасный город». Уже есть серьезные результаты внедрения данной системы. Значительно улучшена ситуация на дорогах города, выявлено 28 500 административных правонарушений, наложены штрафы на сумму более 16,5 миллионов рублей, снижено количество ДТП на 32 %, значительно меньше погибло и пострадало людей в результате ДТП. Положительно решен вопрос о дальнейшем развитии данной системы на ближайшие 20 лет.

В заключении совещания Ибрагим Абдулкадыров выразил признательность Главе города Сергею Носову, главам районных администраций, прокурору Ленинского района Сергею Гармашу, руководителям всех правоохранительных структур города за конструктивное сотрудничество.

В целом, считаю, что коллектив Нижнетагильского гарнизона с поставленными задачами справился. Несмотря на отдельные недостатки в оперативно - служебной деятельности, нам удалось контролировать обстановку и обеспечить выполнение правоохранительных функций полиции отметил начальник нижнетагильского гарнизона полиции.