В Свердловской области проживают 45 беженцев из Украины

Соответствующие места для размещения беженцев созданы, как известно, в двух гостиницах Нижнего Тагила и в школе Каменск-Уральского. В нашем городе сейчас находится 12 семей - это 30 взрослых и 9 детей в возрасте от 4 месяцев до 15 лет.

Часть семей, прибывших в город, уже решила остаться жить в Нижнем Тагиле и принять гражданство Российской Федерации, - заявил Валерий Суров, заместитель по социальной политике. – Наша задача помочь им и максимально ускорить этот процесс.

В области отмечают, что большинство прибывающих живут у родственников и знакомых. Люди стремятся устроиться на работу по специальности, а несколько студентов из Украины обратились в вузы за продолжением обучения, пишет «Правда УрФО». Яков Силин заявил, что этот вопрос рассмотрят на ближайшем заседании совета ректоров Свердловской области.

Также для прибывающих в Нижний Тагил украинских беженцев требуется одежда, обувь, постельные принадлежности, пледы, предметы гигиены. Все должно быть новым, ранее не использованным. Для детей нужны также коляски и памперсы. Требуются телевизоры, СВЧ-печи в хорошем состоянии. Обращаться по телефону 41-31-07 или по адресу: пр. Ленина, 15 (управление социальных программ и семейной политики Администрации города), с 8.30 до 17.30 в рабочие дни