«Яхонтовый ларь» и салют: День металлурга в Нижнем Тагиле уже скоро!

Основное празднование намечено, конечно, на 19 июля, субботу. Здесь и праздничная программа (с 20:00) и восхитительный фейерверк в центре города.

Перед зрителями выступят московские гости – группа «Яхонтовый ларь». Музыканты выступают на сцене уже 10 лет, и за это время у них выработался свой собственный стиль - колорит русских традиций переплетается с современными музыкальными направлениями.

Фейерверк «Виват, Евраз НТМК» будет запущен с набережной тагильского пруда в 23:30 часов.

А 18 июля, в пятницу, тагильчан ждут в парке культуры и отдыха металлургов. Но прежде у монумента металлургов в 14:00 состоится торжественная церемония возложения цветов.

В 17:30 в парке пройдет молодежный праздник «Слава молодым металлургам!», на котором со своими номерами выступят представители работающей молодежи Евраз НТМК.

С 18:30 – праздник для детей, с конкурсами и играми. В 19:30 стартует концерт коллективов ЦКиИ, а с 20:00 до 21:00 – танцевальная программа с участием группы «Free-Dance».

Тагильчане, добро пожаловать на День металлурга в Нижнем Тагиле!