Директора школ Нижнего Тагила теперь будут работать только по срочным контрактам

Такое распоряжение подписал мэр города Сергей Носов, сообщили в пресс-службе администрации. По его мнению, директора школ считают, что учебное заведение – их собственность, а они – не наемные работники, а владельцы.

Теперь от эффективности работы руководителей будет зависеть их дальнейшая карьера. Сергей Носов уверен, что в отличие от управления образования, ему удастся взять в руки эту сферу. Начнет Глава с того, что трудовые договоры с директорами будет подписывать собственноручно.