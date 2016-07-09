Директора школ Нижнего Тагила теперь будут работать только по срочным контрактам
9 июля 2016, 09:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле директора школ будут подписывать контракты на срок от одного года до трех лет. Сейчас руководители школ работают на бессрочной основе.
Сюжеты: Нижний Тагил
Такое распоряжение подписал мэр города Сергей Носов, сообщили в пресс-службе администрации. По его мнению, директора школ считают, что учебное заведение – их собственность, а они – не наемные работники, а владельцы.
Теперь от эффективности работы руководителей будет зависеть их дальнейшая карьера. Сергей Носов уверен, что в отличие от управления образования, ему удастся взять в руки эту сферу. Начнет Глава с того, что трудовые договоры с директорами будет подписывать собственноручно.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей