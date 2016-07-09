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Директора школ Нижнего Тагила теперь будут работать только по срочным контрактам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Директора школ Нижнего Тагила теперь будут работать только по срочным контрактам

9 июля 2016, 09:30Общество
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