28 финалисток поборются за корону «Мисс Екатеринбург — 2019»
Сегодня, 17:05ОбществоФото: страница Натальи Шаховой
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28 девушек стали финалистками конкурса «Мисс Екатеринбург — 2019», сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Всего к кастингу допустили 50 претенденток, которые соответствовали критериям международных конкурсов красоты. Екатеринбурженки от 18 до 25 лет должны были обладать ростом не ниже 170 см, быть не замужем и не иметь детей.
Темой конкурса стал «BLOG красоты». Девушки должны проявить свои способности на просторах интернета, а именно — научиться вести блог, принять участие в мероприятиях, которые станут контентом для YouTube-канала.
Победительница определится 15 августа.
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