Екатеринбургские школы закупали сметану с наценкой 7000%
Сегодня, 18:47ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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ЕМУП «Школьно-базовая столовая № 11», которое поставляет товары в школы Екатеринбурга, завысило цену на сметану на 7000%, сообщается на сайте Региональной энергетической комиссии (РЭК) региона.
Сюжеты: Екатеринбург
В заключительных документа РЭК говорится, что наценка на сметану составила 6 980,33% при норме в 60%. Помимо этого, предприятие продавало по завышенным ценам клубнику, какао, творог и сметану.
Также компания подняла цены на чужую продукцию: стоимость кофе «Nescafe classic 3 в 1» была увеличена на 59,9% при норме в 20%.
Виновников ожидают крупные штрафы.
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