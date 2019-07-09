«Фарфор Сысерти» показал на «Иннопроме» Кокорина и Мамаева

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Завод «Фарфор Сысерти» представил на «Иннопроме» фигурки известных футболистов, выпущенные к ЧМ-2018, сообщает интернет-издание Znak.
Наибольшее внимание посетителей стенда привлекли фигурки футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за причинение легкого вреда здоровью и побои.
Как сообщается на сайте завода, заказать можно фигурку любого футболиста. Стоимость дополнительно сообщает менеджер после оформления заказа.
Напомним, ранее «Фарфор Сысерти» представил серию тарелок с изображением президента России Владимира Путина.
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