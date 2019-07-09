«Фарфор Сысерти» показал на «Иннопроме» Кокорина и Мамаева

Наибольшее внимание посетителей стенда привлекли фигурки футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за причинение легкого вреда здоровью и побои.

Как сообщается на сайте завода, заказать можно фигурку любого футболиста. Стоимость дополнительно сообщает менеджер после оформления заказа.