Глава Нижнего Тагила вручил благодарность городским спасателям

Пинаев поблагодарил спасателей за работу и вручил им благодарственное письмо. По мнению мэра, доказательством эффективной службы тагильских спасателей служит ежедневный труд и победа в региональном конкурсе.

С уверенностью можно сказать, что тагильская служба — одно из самых эффективных и профессиональных подразделений области. Техника и специалисты готовы в любую минуту прийти на помощь людям, оказавшимся в беде, мужественно противостоять природным и техногенным ЧС, сказал Пинаев.