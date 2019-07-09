Глава Нижнего Тагила вручил благодарность городским спасателям
Сегодня, 9 июля, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил МБУ «Центр защиты населения и территории города» и поздравил спасателей с победой в региональных соревнованиях «Уралспас-2019», сообщает пресс-служба администрации города.
Пинаев поблагодарил спасателей за работу и вручил им благодарственное письмо. По мнению мэра, доказательством эффективной службы тагильских спасателей служит ежедневный труд и победа в региональном конкурсе.
С уверенностью можно сказать, что тагильская служба — одно из самых эффективных и профессиональных подразделений области. Техника и специалисты готовы в любую минуту прийти на помощь людям, оказавшимся в беде, мужественно противостоять природным и техногенным ЧС, сказал Пинаев.
Директор Центра защиты населения Сергей Коперкин продемонстрировал главе города оснащенность центра, показал новый квадроцикл, аварийно-спасательный автомобиль и гидравлические инструменты.
Пинаев отметил, что муниципалитет продолжит оснащать спасателей необходимым оборудованием. В 2020 году планируют закупку снегохода и эхолота.