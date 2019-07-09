На базе УрФУ создадут Уральский межрегиональный научно-образовательный центр

Научно-образовательный центр будет создан на базе Уральского федерального университета, Южно-Уральского государственного университета в Челябинске и Курганского госуниверситета. В стенах этих учреждений будет вестись подготовка квалифицированных кадров и разработка проектов для внедрения в производство. Соглашение будет реализовано в рамках нацпроекта «Наука».