На базе УрФУ создадут Уральский межрегиональный научно-образовательный центр
Сегодня, 13:47ОбществоФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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Соответствующее соглашение было подписано на полях «Иннопрома» 9 июля губернаторами Курганской, Челябинской и Свердловской областей, сообщает региональное правительство.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
Научно-образовательный центр будет создан на базе Уральского федерального университета, Южно-Уральского государственного университета в Челябинске и Курганского госуниверситета. В стенах этих учреждений будет вестись подготовка квалифицированных кадров и разработка проектов для внедрения в производство. Соглашение будет реализовано в рамках нацпроекта «Наука».
Напомним, 8 июля на полях «Иннопрома» во время круглого стола представители уральской промышленности выразили беспокойство касательно сокращения числа филиалов вузов в городах присутствия.
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