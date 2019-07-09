Президент России подписал указ: 2020-й - год славы и памяти в честь победы в ВОВ

Организатором был выбран Российский организационный комитет "Победа».

Кроме того, соответствующий документ уже был подписан президентом. На официальном портале правовой информации доступна полная версия приказа.

Так, в тексте документа сказано, что данное решение было принято с целью «сохранения исторической памяти и во ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», сообщает ТАСС.

Организатором был выбран Российский организационный комитет под предводительством руководителя администрации Кремля Антона Вайно.