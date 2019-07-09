Президент России подписал указ: 2020-й - год славы и памяти в честь победы в ВОВ
Следующий, 2020-й год, был официально объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом памяти и славы и приурочен к празднованию 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Организатором был выбран Российский организационный комитет "Победа».
Кроме того, соответствующий документ уже был подписан президентом. На официальном портале правовой информации доступна полная версия приказа.
Так, в тексте документа сказано, что данное решение было принято с целью «сохранения исторической памяти и во ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», сообщает ТАСС.
Организатором был выбран Российский организационный комитет под предводительством руководителя администрации Кремля Антона Вайно.
В частности, президент приказал правительству в течении ближайшего месяца разработать и утвердить план мероприятий в рамках проведения Года памяти и славы. Региональным властям также рекомендуется проводить аналогичные мероприятия.