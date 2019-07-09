Прокуратура начала проверку из-за образовавшейся трещины в плотине под Алапаевском
Сегодня, 20:26ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Прокуратура Свердловской области проводит проверку, каким образом проводился капремонт плотины в посёлке Верхняя Синячиха под Алапаевском, на которой образовалась трещина, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Алапаевск
Плотина была простроена в 2018 году. На ее строительство было потрачено 208 млн рублей. В апреле того же года в плотине обнаружили 10-сантиметровую трещину. За это время местными властями не было предпринято никаких попыток для устранения трещины.
По словам депутата Ильи Чижа, недавно там было обнаружено еще одно повреждение - один из каналов плотины оказался размыт на 40 сантиметров.
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