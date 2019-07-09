Уральские промышленники на «Иннопроме» обсудили уход вузов из городов присутствия

В качестве примера было приведено закрытие филиала Южно-Уральского государственного университета в Кыштыме, где находится одно из крупнейших предприятий РМК. Как подчеркнула вице-президент «Русской медной компании» Анна Шабарова, данная политика может привести к нехватке кадров и негативно сказаться на муниципалитете. По ее словам, «вуз являлся якорем, удерживающим молодежь в городе». Также представители промышленных предприятий указали на то, что в процессы необходимо вмешаться государству.