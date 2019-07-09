Уральские промышленники на «Иннопроме» обсудили уход вузов из городов присутствия
В рамках круглого стола на «Иннопроме» представители уральских промышленных компаний поделились беспокойством касательно уходов вузов из городов присутствия, сообщает интернет-издание Znak.
В качестве примера было приведено закрытие филиала Южно-Уральского государственного университета в Кыштыме, где находится одно из крупнейших предприятий РМК. Как подчеркнула вице-президент «Русской медной компании» Анна Шабарова, данная политика может привести к нехватке кадров и негативно сказаться на муниципалитете. По ее словам, «вуз являлся якорем, удерживающим молодежь в городе». Также представители промышленных предприятий указали на то, что в процессы необходимо вмешаться государству.
Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов отметил, что сокращение числа вузов является репутационной составляющей, не всегда имеется достаточное число специалистов, которые могут обеспечить в филиалах достойный уровень образования. Помимо этого, Чемезов подчеркнул, что сейчас технологии позволяют обучаться удаленно. Предприятиям было предложено самим начать готовить специалистов.
И пожалуйста, в одном углу пусть слушают лекцию на русском, в другом — хоть на китайском,цитирует Чемезова интернет-издание.