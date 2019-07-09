В Екатеринбурге на пути кортежа Путина нашли подозрительный контейнер
Вчера, 23:27ОбществоФото: Скриншот из видео/ vz.ru
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За 15 минут до проезда президентского кортежа по улице Машинной на обочине дороги был обнаружен неизвестный предмет — красно-черный контейнер, сообщает деловая газета «Взгляд».
Сюжеты: Екатеринбург
Контейнер заметили сотрудники спецроты ДПС, после чего к месту подъехали люди в штатском (очевидцы считают, что это сотрудники Федеральной службы охраны) и военные. Один из сотрудников надел защитный костюм и стал изучать предмет.
Видео
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Видео: vz.ru
Затем контейнер упаковали в коробку и увезли в спецмашине. Вскоре по улице Машинной проехал кортеж Владимира Путина, который направлялся в Кольцово, чтобы вылететь из Екатеринбурга.
Напомним, глава государства прибыл в Екатеринбург 9 июля для участия в саммите GMIS-2019. Также во время визита в уральскую столицу Владимир Путин встретился со студентами УрФУ и многодетной семьёй из Верхней Пышмы.
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