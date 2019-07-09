В Екатеринбурге на пути кортежа Путина нашли подозрительный контейнер

Контейнер заметили сотрудники спецроты ДПС, после чего к месту подъехали люди в штатском (очевидцы считают, что это сотрудники Федеральной службы охраны) и военные. Один из сотрудников надел защитный костюм и стал изучать предмет.

Видео Видео: vz.ru

Затем контейнер упаковали в коробку и увезли в спецмашине. Вскоре по улице Машинной проехал кортеж Владимира Путина, который направлялся в Кольцово, чтобы вылететь из Екатеринбурга.