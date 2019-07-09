В Екатеринбурге задержали депутата из Асбеста, встречавшую Путина с плакатом
Сегодня в Кольцово задержали депутата из Асбеста Наталью Крылову. Женщина пришла в аэропорт с плакатом для того, чтобы пригласить президента России к себе в город, сообщает Е1.
По словам подруги депутата, Крылова хотела пригласить Путина в поселок Лесозавод под Асбестом.
Люди вынуждены жить в ужасных условиях, без газа и с туалетом на улице, рассказала знакомая Крыловой.
В Кольцово Юлию Крылову задержали для составления административного протокола.
Сказали, что сегодня аэропорт — закрытая зона и пикеты запрещены. Сказали, что это решение ФСО. Но номер документа мне отказались назвать, сказала Юлия.
По словам депутата на одиночный пикет ее подтолкнуло то, что все ключевые мероприятия проходят в Екатеринбурге.
Налоги с наших предприятий — в Екатеринбурге! Нам не на что развивать поселок, говорит депутат.
Напомним, что 9 июля в Екатеринбург прилетел Владимир Путин, чтобы посетить ИННОПРОМ и глобальный саммит по производству и индустриализации.