В Нижнем Тагиле к восьми годам колонии приговорен телефонный мошенник

Блинов вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на хищение денежных средств пожилых людей. Неустановленное лицо совершало телефонные звонки на номера, зарегистрированные в Нижнем Тагиле, и представлялось сотрудником полиции. Злоумышленник вводил пожилых людей в заблуждение, сообщая, что их близкий человек попал в беду, и ему грозит уголовное наказание. За «спасение» от уголовной ответственности необходимо было заплатить деньги. За денежными средствами приезжал Блинов.