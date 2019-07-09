В Нижнем Тагиле к восьми годам колонии приговорен телефонный мошенник
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор жителю Тюмени Юрию Блинову. Мужчина осужден за мошенничество на сумму более 1,4 миллиона рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.
Блинов вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на хищение денежных средств пожилых людей. Неустановленное лицо совершало телефонные звонки на номера, зарегистрированные в Нижнем Тагиле, и представлялось сотрудником полиции. Злоумышленник вводил пожилых людей в заблуждение, сообщая, что их близкий человек попал в беду, и ему грозит уголовное наказание. За «спасение» от уголовной ответственности необходимо было заплатить деньги. За денежными средствами приезжал Блинов.
Таким способом злоумышленники обманули 28 человек, преимущественно людей пожилого возраста. Общая сумма ущерба составила более 1,4 миллиона рублей. Расследованием дела занимались сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское». Материалы в отношении неустановленного лица выделены в отдельное производство. Блинов приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен возместить в полном объеме материальный ущерб потерпевшим.