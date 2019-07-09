В Нижнем Тагиле недобросовестные УК Вагонки получили предостережения прокуратуры

Квитанции, которые получили жители Вагонки, пришли от управляющих компаний, обслуживающих жилые дома, и от РЦ «Урал». Помимо двойных платёжок жителям было предложено заполнить анкету от МУП «Горэнерго-НТ» с указанием ответственного квартиросъёмщика, количества проживающих и площади квартиры. 9 июля в администрации Дзержинского района состоялось совещание по поводу сложившейся ситуации. На нём присутствовали представители районной администрации, РЦ «Урал», МУП «Горэнерго-НТ», прокуратуры и управляющих компаний.

С 1 июня весь имущественный комплекс НТ МУП «Горэнерго» был передан во вновь образованное муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго-НТ», сказал вице-мэр. — К новому предприятию перешли все полномочия по тепло- и водоснабжению Вагонки, поэтому управляющие компании, у которых были заключены договоры на сбор финансовых средств за коммунальные услуги (водо- и теплоснабжение) со старым предприятием, утратили это право. Предостережение об этом на минувшей неделе им вынесла государственная жилищная инспекция,рассказал собравшимся первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин.

Со слов директора «Горэнерго-НТ» Валерия Свахина собирать платежи за водоснабжение жителей Вагонки может сейчас только РЦ «Урал», так как все полномочия по сбору средств переданы этой организации.

Анкеты, которые предлагается заполнить, рассылаются для актуализации базы данных и корректного начисления платы за коммунальные услуги в дальнейшем,пояснил Свахин.