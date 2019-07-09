Владимир Путин посетил саммит GMIS и выставку ИННОПРОМ-2019

Перед тем, как отправится на выставку «Иннопром», президент встретился с журналистами, которые задали ему вопросы по поводу ситуации с Грузией. По информации телеграм-канала RIA_Kremlinpool, Владимир Путин ответил, что не стал бы вводить против Грузии санкции «из-за уважения к грузинскому народу».