Владимир Путин посетил саммит GMIS и выставку ИННОПРОМ-2019

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Президент России Владимир Путин посетил в Екатеринбурге глобальный саммит про производству и индустриализации GMIS и международную выставку «Иннопром», сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Путин выступил с речью на глобальном саммите и подчеркнул важность глобальных экологических проблем России.
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Видео: РИА Новости
Перед тем, как отправится на выставку «Иннопром», президент встретился с журналистами, которые задали ему вопросы по поводу ситуации с Грузией. По информации телеграм-канала RIA_Kremlinpool, Владимир Путин ответил, что не стал бы вводить против Грузии санкции «из-за уважения к грузинскому народу».
Перед приездом Путина выставку «Иннопром» закрыли от посетителей. Президент осмотрел стенды и уехал, не посмотрев второй павильон. Все помещения, в которых находился Путин, охрана постаралась максимально изолировать, передает корреспондент Е1.
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