Владимир Путин прибыл в Екатеринбург

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Президент России Владимир Путин прилетел в Екатеринбург, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на личный источник.
Сюжеты: Екатеринбург
Сначала президент посетит МВЦ «Екатеринбург-Эеспо», где проходит международная выставка «Иннопром», затем выступит на саммите GMIS.
Также Путин посетит УрФУ, где пообщается со студентами и аспирантами.
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