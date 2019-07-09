Владимир Путин встретился с многодетной семьёй из Верхней Пышмы

Семья Сыропятовых в конце мая получила орден «Родительская слава», тогда же произошло знакомство уральцев с Владимиром Путиным — они сидели вместе за одним столом на приёме после вручения наград. Президент пообещал, что встретится с Сыропятовыми во время очередного визита в Екатеринбург, что и случилось 9 июля.

Во время разговора за чашкой чая президент расспросил семью о переезде в новый дом. До недавнего времени Сыропятовы проживали в Красноуфимске, но жилищные условия не позволяли родителям и девяти детям проживать комфортно. Переезд помог организовать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Самым младшим в семье Сыропятовых является сын Владимир, который днём ранее сделал свои первые шаги. Во время чаепития он чуть не выронил кекс, который подхватил президент. Доел лакомство ребёнок из рук Владимира Путина.

Видео Видео: life.ru