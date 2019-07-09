Владимир Путин встретился со студентами и аспирантами УрФУ

Представители университета задали интересующие их вопросы, а также озвучили проблемы в области науки.

Так, студенты спросили про финансовую поддержку разработок или распространенности новшеств Научных образовательных центров. Самая актуальная, по мнению студентов, стала проблема внедрения разработок в промышленность.