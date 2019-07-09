Владимир Путин встретился со студентами и аспирантами УрФУ
Сегодня, 19:02ОбществоФото: скриншот видео РИА Новости
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Президент России Владимир Путин встретился со студентами Уральского федерального университета, сообщает РИА «Новости».
Сюжеты: Екатеринбург
Представители университета задали интересующие их вопросы, а также озвучили проблемы в области науки.
Так, студенты спросили про финансовую поддержку разработок или распространенности новшеств Научных образовательных центров. Самая актуальная, по мнению студентов, стала проблема внедрения разработок в промышленность.
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Фото: скриншот видео РИА Новости
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