Житель Сысерти приговорен к четырем годам тюрьмы за покупку гашиша
Сегодня, 19:36ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Сысерти вынесен приговор местному жителю за приобретение 149,22 граммов гашиша, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Находясь в Екатеринбурге, подсудимый передал сбытчику 20 тысяч рублей за приобретение наркотика. Еще 40 тысяч он должен был заплатить позднее. Через интернет сбытчик оповестил покупателя о месте «закладки», которая находилась в лесу на территории Челябинской области. В этот же день подсудимого задержали полицейское на трассе «М5-Урал».
По решению суда за приобретение гашиша житель Сысерти проговорен к четырем годам колонии.
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