Жительница Тавды заплатит 50 тысяч рублей за нападение собаки на школьника
Сегодня, 09:48ОбществоФото: pixabay.com
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Тавдинская городская прокуратура через суд добилась взыскания с владелицы собаки 50 тысяч рублей компенсации в пользу несовершеннолетнего, сообщает надзорное ведомство.
Установлено, что 6 февраля этого года собака, принадлежащая местной жительнице, выбежала из ограды дома и напала на 13-летнего школьника. В результате этого подросток получил рваные раны волосистой части головы и предплечья. За нарушение правил содержания домашних животных женщина привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.
В целях соблюдения интересов несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с просьбой взыскать в адрес потерпевшего моральную компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.
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