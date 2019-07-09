Жительница Тавды заплатит 50 тысяч рублей за нападение собаки на школьника

Установлено, что 6 февраля этого года собака, принадлежащая местной жительнице, выбежала из ограды дома и напала на 13-летнего школьника. В результате этого подросток получил рваные раны волосистой части головы и предплечья. За нарушение правил содержания домашних животных женщина привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.