Дело уральского телеграм-блогера Устинова передано в московский суд

Устинов был арестован в конце 2018 года. В августе 2019 года он и двое его коллег были направлены из СИЗО Екатеринбурга в Москву. Устинову предъявили обвинение по пяти эпизодам, связанным с публикацией клеветнических статей и вымогательстве денег за их удаление. Потерпевшими признаны завод «Вентпром», представитель компании «Сима-ленд» Николай Чуфаров, Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат и банк ВТБ, а также экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн.