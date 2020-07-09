Дело уральского телеграм-блогера Устинова передано в московский суд
Вчера, 20:58ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Материалы дела автора telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александра Устинова переданы в суд, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Прокурор утвердил обвинение, материалы дела переданы в суд. Рассмотрением займется Таганский суд Москвы.
Устинов был арестован в конце 2018 года. В августе 2019 года он и двое его коллег были направлены из СИЗО Екатеринбурга в Москву. Устинову предъявили обвинение по пяти эпизодам, связанным с публикацией клеветнических статей и вымогательстве денег за их удаление. Потерпевшими признаны завод «Вентпром», представитель компании «Сима-ленд» Николай Чуфаров, Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат и банк ВТБ, а также экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн.
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