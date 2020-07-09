Депутат предложил назвать одну из улиц Екатеринбурга в честь врача Юрия Мансурова
Вчера, 22:59ОбществоФото: сайт ОКБ № 1
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Мэру Екатеринбурга предложили назвать одну из новых улиц, парков или скверов в честь хирурга Юрия Мансурова, который умер от коронавируса. Обращение к главе города опубликовал на своей странице в Facebook депутат Константин Киселев.
Сюжеты: Екатеринбург
Депутат написал, что смерть хирурга потрясла весь город.
Почему мы называем улицы, парки, скверы только именами съездов партии, иностранных революционеров, военных, исторических деятелей... Нет, все заслуживают, написал Киселев.
Он задался вопросом, почему нельзя увековечить память хирурга таким образом. Также депутат отметил, что знает пациентов Юрия Мансурова. С его слов, они до сих пор в шоке от произошедшего, а коллеги врача говорят о потере, которую понесла медицина после смерти Мансурова, и о его гениальности, как специалиста.
Напомним, что Юрий Мансуров скончался 24 июня. Супруга врача рассказала, что он умер от коронавируса, хотя по результатам экспертизы он умер от тромбоэмболии.
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