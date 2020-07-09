Депутат предложил назвать одну из улиц Екатеринбурга в честь врача Юрия Мансурова

Он задался вопросом, почему нельзя увековечить память хирурга таким образом. Также депутат отметил, что знает пациентов Юрия Мансурова. С его слов, они до сих пор в шоке от произошедшего, а коллеги врача говорят о потере, которую понесла медицина после смерти Мансурова, и о его гениальности, как специалиста.