Екатеринбуржец отсудил у госпиталя 25 тысяч рублей за ампутацию мужских органов
В Екатеринбурге завершился суд по делу 24-летнего Сергея, которому ампутировали мужские органы. В результате ему была выплачена компенсация в 25 тысяч рублей, пишет E1.
У пострадавшего после операции по удалению паховой грыжи у него началось осложнение. Чтобы спасти жизнь пациенту, врачи приняли решение об ампутации части органов слева. После операции Сергей себя чувствовал плохо — у него были сильные боли и температура. Врачи посчитали, что это ОРВИ и отправили его в отдельную палату. Однако оказалось, что у мужчины начал развиваться сепсис, который является воспалением, охватывающим организм.
Уже позднее, из медицинской карты, Сергей узнал, что у него была гангрена (некроз тканей), флегмона (острое гнойное воспаление), а также он был инфицирован золотистым стафилококком. Именно из-за инфекции началось воспаление. В результате его орган был ампутирован.
Мужчина был выписан из больницы через два месяца. Он сразу обратился в суд с требованием о возмещении компенсации на три миллиона рублей.
Однако эксперты не выявили никакой связи между действиями врачей и произошедшим. Суд иск решил удовлетворить, но вместо запрошенных трех миллионов, компенсация составила 25 тысяч рублей.
По словам юриста Вадима Каратаева, который представлял интересы Сергея, это все равно победа, потому что решение было вынесено в пользу пострадавшего. Сам Сергей также решением удовлетворен, так как для него важнее была победа.