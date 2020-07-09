Екатеринбуржец отсудил у госпиталя 25 тысяч рублей за ампутацию мужских органов

У пострадавшего после операции по удалению паховой грыжи у него началось осложнение. Чтобы спасти жизнь пациенту, врачи приняли решение об ампутации части органов слева. После операции Сергей себя чувствовал плохо — у него были сильные боли и температура. Врачи посчитали, что это ОРВИ и отправили его в отдельную палату. Однако оказалось, что у мужчины начал развиваться сепсис, который является воспалением, охватывающим организм.

Уже позднее, из медицинской карты, Сергей узнал, что у него была гангрена (некроз тканей), флегмона (острое гнойное воспаление), а также он был инфицирован золотистым стафилококком. Именно из-за инфекции началось воспаление. В результате его орган был ампутирован.

Мужчина был выписан из больницы через два месяца. Он сразу обратился в суд с требованием о возмещении компенсации на три миллиона рублей.

Однако эксперты не выявили никакой связи между действиями врачей и произошедшим. Суд иск решил удовлетворить, но вместо запрошенных трех миллионов, компенсация составила 25 тысяч рублей.