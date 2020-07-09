«Чудовищная цифра». Тагильский священнослужитель о современном институте брака

Корреспондент TagilCity.ru поговорил с отцом Андреем Брагиным из Нижнего Тагила и узнал, как сейчас выглядит современная семья в глазах священнослужителя.

Что для вас является понятием семьи?

Для меня семья — это пространство любви и единства. То есть это место, в котором всегда можно найти понимание, прощение и поддержку.

По вашему, обесценивается ли понятие брака в современном мире?

Я решил посмотреть статистику и увидел, что за прошлый год в России заключено 900 тысяч браков, и на них приходится более 600 тысяч разводов. Это чудовищная цифра. При этом в 40-е годы, по той же статистике, приходилось 12 разводов на тысячу браков. Люди совершенно по другому к этому относились, как к чему-то драгоценному и действительно важному. Сейчас к браку относятся, как к чему-то одноразовому — попробовали, не получилось, ну и ладно.

Фото: страница Андрея Брагина во «ВКонтакте»

Какова, по вашему, ценность брака?

Вообще в церкви брак — это величайшее таинство. Мы не можем до конца четко это объяснить, потому что в человеческом языке даже нет таких слов. Когда Господь сотворил человека, он сказал: «Не хорошо быть человеку одному, нужно сотворить ему помощника». И тогда он творит Адаму жену Еву. После этого он говорит, что «человек уйдет от отца и от матери и прилепится к жене, и будут двое во плоти единой». Брак — это не просто штамп в паспорте, это не просто два человека, которые живут в одной квартире. Это те два человека, которые живут в абсолютном единстве. Если смотреть на людей, которые долго живут вместе, то можно увидеть, что они становятся похожи, у них одинаковые привычки. Они настолько друг в друга проникают, что становятся как единое целое. А в духовном смысле, это единство оно тоже есть, и любой развод, даже если брак был несчастный, становится большой травмой. Потому что как раз таки это самое заповедное единство, к которому люди в какой-то момент пришли, оно было разорвано, а этого быть не должно.

Что может сделать семью прочной?

Должна быть какая-то ответственность. Она нужна, в первую очередь, для того, чтобы это семья появилась. Потому что сейчас люди не хотят брать на себя ответственность за другого человека. И говорят, что мол мы просто поживем, попробуем, зачем нам штамп в паспорте, мы и так любим друг друга. Получается, что люди даже юридически не могут взять на себя ответственность за другого человека, потому что, не дай Бог что случится, они друг другу чужие люди. Ответственность — это способность сказать, что ближе и роднее этого человека нету, я готов быть с ним в болезни и в здравии. То есть с чем бы не пришлось столкнуться этому человеку, во всем я буду с ним. Эта ответственность должна быть чем-то базовым, первым шагом в браке. Еще должно быть понимание, что перед тобой человек, творение Божье, совершенно отдельная личность, которая создана не для того, чтобы исполнять твои желания и прихоти. Это нужно иметь в виду. Нужно набраться терпения, способности прощать, быть готовым идти на уступки, потому что жизнь вместе — это всегда преодоление каких-то трудностей. Еще, наверно, нужно научиться радоваться, потому что очень часто мы этого не умеем. Радоваться каким-то мелочам и обыденным вещам. Вот оно чудо — вы были совершенно чужими друг другу людьми, а теперь ближе никого нет. Ни один человек на свете, ни один родственник не может быть ближе, чем муж или жена. Это огромная радость. А если еще и дети будут, то это радость приумножается с каждым ребенком. В общем, если научиться радоваться той любви, тому сокровищу, которое Господь дает в семье, тогда все испытания перечеркиваются.

Отец Андрей Брагин с матушкой Владой Фото: страница Андрея Брагина во «ВКонтакте»

Сейчас много обсуждается острый вопрос насилия в семье. Нужно ли сохранять такой брак?

В любом случае физическое насилие — это преступление. Насилие допустимо лишь в том случае, когда нужно остановить какое-то зло. Например, когда полицейский ловит преступника, или солдат сражается на войне. В другом случае насилие вообще не имеет право на существование. В семье не может быть такого зла, которое стоило бы останавливать насилием, поэтому оно совершенно там неуместно. Но мы должны еще понимать такой момент, что насилие бывает не только физическим, но и эмоциональным, это крики, истерики, или психологическим, когда происходит постоянное унижение человека. И в большинстве случаев, когда происходит насилие физическое, это последствие долгой истории — обид, недопониманий. В каждом случае нужно разбираться отдельно, потому что семья — это индивидуальная история. И, на самом деле, те люди, участники какого-то семейного конфликта, они это тоже понимают. Например, когда жена пишет заявление в полицию на мужа, а потом забирает. Или есть третья сторона, которая включается в конфликт, а потом оказывается виноватой. Потому что это семья, и она должна внутри себя регулировать все вопросы, а мы можем ей только помочь. Поэтому нельзя сказать, что виноват, например, только тот, кто применил физическое насилие. Конечно, он виноват, что применил кулаки, это однозначно, но возможно ранее к нему тоже проявляли насилие, например, психологическое. То есть, большая вероятность, что в физическом насилии могут быть виноваты обе стороны. Я, конечно, сейчас не занимаюсь оправданием побоев, но всегда нужно рассматривать позиции обоих человек. Но если супруг ведет себя совершенно неадекватно, и нет возможности поддерживать отношения в семье, то в этом случае уже не применима максима, что нужно терпеть и смиряться. Иногда это, действительно, выходит за рамки и становится угрозой для жизни.

Считается, что семьи священнослужителей более крепкие? Так ли это и почему?

Да, семьи священников, действительно, более крепкие. У нас разводы, конечно, бывают, но прям какие-то из ряд вон выходящие случаи. Это на самом деле страшная трагедия для священника, если его малая церковь, семья, распадается. Это у нас единичные случаи, которые часто становятся достоянием общественности. Почему крепче… Знаете, у Экзюпери есть такая книга «Цитадель», и там есть такие замечательные слова про любовь: «Любящие люди — это не, кто смотрит друг на друга, а те, кто смотрит в одну сторону». Если семья верующая, то тогда эти два человека направлены к познанию Бога. У них есть одна общая цель — построение своей малой церкви, то есть семьи. Это цель, она настолько дорога, что даже тогда, когда руки опускаются, когда за грехами друг друга нет сил рассмотреть красоту человека, она начинает вести к чему-то, что гораздо выше нас всех. Она дает силы для прощения. Вера в Христа, вера в Бога делают семью крепче — я так это вижу.

Отец Андрей Брагин с матушкой Владой Фото: страница Андрея Брагина во «ВКонтакте»

Обряд венчания в церкви сейчас переходит в просто красивую традицию. Молодым людям стоит задуматься над его серьезностью?

Есть такая аксиома, что Бог сочетал, то человек разлучить не сможет. Если венчание произошло, то церковного развода вообще не существует. Можно лишь получить благословение на последующий брак, но больше одного раза венчаться уже нельзя. Да, конечно, к этому стоит относиться серьезно. У нас перед венчанием всегда есть беседы, и мы пытаемся донести, что венчание гораздо важнее и весомее, чем брак в ЗАГСе. Если перед обществом мы можем сказать, что все, семья не состоялась, то перед Богом такого сказать уже нельзя. Градус ответственности повышается. Но, с другой стороны, венчание дает совершенно другую благодать. Если люди в вере приходят к этому обряду, то этим они заявляют о готовности строить свою семью. Если люди приложат какие-либо усилия к этой благодати, то и семья станет крепче и благословленной перед Богом.

Что, по вашему, является целью брака? Рождение детей?

Любая жизнь, которая рождается — это величайшее чудо. И в без разницы в какой семье это чудо родилось. Даже если это алкоголики или наркоманы, хотя, конечно, очень плохо, что такие семьи есть. Ребенок, рожденный в любой семье — это величайшая радость. Есть великие люди, художники, музыканты, писатели, которые родились в бедных семьях. И, не смотря ни на что, они стали замечательными людьми. Дети — это очень важная задача, которая стоит перед семьей, потому что это заповедь Бога — растите и размножайтесь. Так он сказал первому человеку, которого создал. И мы к этому должны прислушиваться и исполнять. Если по каким-то причинам Господь не дает детей, то это печально, но это не обесценивает брак. Потому что брак — это в первую очередь союз двух людей, которые строят свою малую церковь. Хорошо, если она начинает разрастаться и обрастать детьми. Это просто замечательно и к этому нужно стремиться. Но если этого не происходит, то брак все равно остается полноценным.

Каково ваше мнение о семьях, где заводят детей ради государственных выплат, то есть ради материального благополучия?

Человеческая жизнь никогда не может быть средством, она должна быть целью. Потому что это человек, который вошел в мир, которого нужно любить, нужно окружать заботой, вниманием. И это плохо, если люди следуют меркантильным целям таким образом. Я не могу судить таких людей, но надеюсь, что когда они увидят своего ребенка, у них родится самая настоящая любовь.

Почему между поколениями теряется связь? Молодые люди не хотят прислушиваться к своим родителям и учиться у них.

Это достаточно философский вопрос. Наверно, это связано с динамикой мира, в котором мы живем. Из-за постоянных перемен и объемов информации молодому человеку может казаться, что старшее поколение не понимает этот мир. Эта проблема отцов и детей существовала во все времена. Это тот момент, когда взрослеющий человек сам хочет проверить существующие ценности.

Что можете пожелать тагильчанам?