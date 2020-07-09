Куйвашев потерял три позиции в медиарейтинге глав регионов

По данным за июнь, Куйвашев занимает восьмое место в рейтинге. В СМИ за месяц его имя упомянули 13 647 раз. Его медиаиндекс составляет 95 914,3.

На первом месте рейтинга мэр Москвы Сергей Собянин, на второй строчке — губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, на третьей — глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.