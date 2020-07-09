Куйвашев потерял три позиции в медиарейтинге глав регионов
Сегодня, 19:29ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потерял три строчки в медиарейтинге российских губернаторов. Исследование подготовила компания «Медиалогия».
По данным за июнь, Куйвашев занимает восьмое место в рейтинге. В СМИ за месяц его имя упомянули 13 647 раз. Его медиаиндекс составляет 95 914,3.
На первом месте рейтинга мэр Москвы Сергей Собянин, на второй строчке — губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, на третьей — глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Рейтинг составляется на основе базы СМИ, исходя из числа упоминаний в них глав регионов. Данные для рейтинга рассчитаны 3 июля 2020 года.
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