На подъезде к Нижнему Тагилу иномарка не пропустила «Камаз» и вылетела в кювет

8 июля в дежурную часть поступило сообщение о ДТП. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, которые установили, что в 19.30 водитель Volkswagen, женщина 1984 года рождения, во время движения по автодороге Екатеринбург — Серов в направлении Нижнего Тагила не предоставила преимущество автомобилю «Камаз» при съезде на автодорогу Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка.

В результате ДТП девушка-водитель иномарки и ее пассажиры, женщина 1956 года рождения и ребенок 2003 года рождения, получили травмы.

Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, осмотрели транспортные средства, а также опросили очевидцев. Водитель «Камаза» на момент аварии был трезв. Водителя Volkswagen освидетельствовать не удалось, так как она была экстренно госпитализирована.

Как рассказал сотрудникам ГИБДД водитель «Камаза», мужчина 1998 года рождения, он двигался со стороны поселка Висимо-Уткинск в сторону Нижнего Тагила. Когда он приближался к перекрестку, то Volkswagen не уступил ему дорогу. Водитель этого не ожидал, так как согласно установленным знакам, ему должно быть предоставлено преимущество. В результате столкновения автомобиль вылетел в кювет.