Нижегородский «ВМЗ» завышал цены на цельнокатаные колеса

Как отметили в ведомстве, в период с апреля по сентябрь 2019 года компания продавала цельнокатаные колеса диаметром 957 мм по существенно завышенной цене.

Пользуясь своим монопольным положением на рынке, завод в 2 раза завысил цену на колеса по сравнению с первым кварталом прошедшего года для тех, кто приобретал их по конкурсной процедуре. Для остальных покупателей наценка составила 40%.

Штрафы ФАС – не единственная проблема металлургического завода. Жители Выксы регулярно жалуются на то, что завод отравляет атмосферу. Отмечается, что вот уже 2 года Выкса лидирует по количеству проб с превышением ПДК. Есть жалобы и на муниципалитет, в частности на то, что он не контролирует качество воздуха, которым дышат жители.