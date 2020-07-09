Первый уральский ВУЗ перенес начало учебного года на конец сентября

Однако изменения коснутся не всех, а только студентов первого курса бакалавриата, специалитета и магистратуры. Для них обучение начнется с 21 сентября.

Соответствующее решение было принято на заседании Ученого совета университета. Отмечается, что дополнительную информацию можно получить в деканатах.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявлял, что учебный год будет начат вовремя. Однако время летней оздоровительной компании для детей было увеличено на две недели. На данный момент точного решения по данному вопросу не имеется, но все учебные заведения готовятся начать работу с 1 сентября.