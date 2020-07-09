Подрядчики столкнулись со сложностями при строительстве моста через Тагильский пруд

Чтобы начать там работы, подрядчикам пришлось построить временную дорогу, которая начинается со Свердловского шоссе и заканчивается местом будущего сооружения

Еще одна сложность заключалась наличии железнодорожной ветки, которая идет вдоль автомагистрали. Чтобы строители не мешали железнодорожному сообщению, была построена временная дорога в обход, через имеющийся переезд возле станции «Старатель»

По словам директора ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулова, от железной дороги до места строительства был засыпан большой объем скалы. Кроме того, вдоль путей также был высыпан грунт для подготовки дорожного основания, а также перед началом работ было вырублено около семи тысяч деревьев.

На данный момент осуществляется подготовка основания для постоянной дороги, а также началось обустройство ливневой канализации.

Как рассказал руководитель проекта ООО «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров, параллельно с инфраструктурой строится и сам мост. Так, со стороны левого берега уже возведены две опоры на земле. На правом берегу строится восьмая. Еще пять планируется расположить в воде. Он отметил, что высота моста составит 12 метров.

Владислав Пинаев положительно оценил ход работ на объекте.