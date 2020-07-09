Пропавший во время сбора грибов 81-летний пенсионер найден живым

По словам представителей пресс-службы, пенсионер спустя два дня сам вышел на трассу из леса и добрался до дома.

Напомним, что седьмого июля 80-летний Ефим Орлов отправился в лес за грибами в районе садового кооператива на Исинском тракте. На следующий день, восьмого июля, его супруга обратилась с заявлением о пропаже мужчины в отдел полиции № 17. Пенсионера искали волонтеры поискового отряда «Скорпион» совместно с полицейскими.

Однако, пропавшая 73-летняя Галина Гуйванюк до сих пор остается не найденной. Отметим, что последний раз видели в районе Девятого поселка Дзержинского района города. Сообщается, что ранее она уже пропадала, однако ее удавалось вернуть домой. В день пропажи она была одета в красное платье в цветочек, босоножки, белую панаму. Ее рост 155 см, волосы седые, глаза серо-зеленые.