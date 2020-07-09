Роспотребнадзор назвал предварительный список стран для путешествий россиян

Речь идет о Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Финляндии, Вьетнаме, Китае, Монголии и Шри-Ланке. Об этом информирует телеграм-канал «Мейстер».

Членов Ассоциации туроператоров России список Роспотребнадзора сильно поразил. Ведь при его составлении не учли принцип взаимности. Из перечня государств только Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия готовы пускать на свою территорию граждан РФ. Но, к примеру, в той же Монголии недавно произошла вспышка бубонной чумы. Данный факт не является аргументом в пользу открытия границ.

Авторы «Мейстер» подчеркивают, что рекомендации Роспотребнадзора никого ни к чему не обязывают. В то же время интересно узнать критерии составления его списка. Понять логику ведомства без подсказки затруднительно.