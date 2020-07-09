Схимонаху Сергию грозит ответственность за разжигание ненависти или вражды

Как рассказали изданию в пресс-службе суда, дело в отношении Сергия будет рассматриваться по статье статье 20.3.1 КоАП. Наказание по ней предусматривает наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей, либо исправительные работы до 100 часов или арест до 15 суток.

Прошлый процесс над отцом Сергием состоялся 7 июля. Рассматривался иск о распространении схимонахом недостоверной информации о коронавирусе. Поводом для обращения стала пасхальная проповедь от 25 апреля, в которой Сергий заявил, что инфекции не существует.