Следователи возбудили уголовное дело из-за похищения екатеринбуржца людьми в масках

Дело было возбуждено по ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Наказание за это особо тяжкое преступление предусматривает до 12 лет лишения свободы.

По предварительной информации, рано утром 9 июля неизвестные, находясь в районе дома на улице Шейнкмана в Екатеринбурге, похитили местного жителя, усадив его насильно в автомобиль ВАЗ-2114. Они уехали в неизвестном направлении.