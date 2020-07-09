Суд назначил повторную эксперизу по делу толкнувшего журналиста екатеринбуржца

Комиссия уточнит степень тяжести вреда здоровью, который был нанесен Румянцеву, правильно ли поставлен диагноз, а также мог ли своим толчком обвиняемый причинить журналисту ушиб головного мозга.

Судья отметил, что повторная экспертиза требует повтора, потому что первоначальное заключение имеет противоречия.

Кроме того, защита Шибанова запросила детализацию карты-пропуска, которая позволяет Румянцеву проходить на работу в БЦ «Саммит». Адвокаты утверждают, что в то время, как он должен был находиться в больнице, журналист приходил на работу. На что Румянцев заявил, что картой могли воспользоваться коллеги или жена. Поэтому в ходатайстве было отказано.