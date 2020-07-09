В «Атомстройкомплексе» рассказали о переговорах с похищенным людьми в масках уральцем

По словам представителей компании, в том месте действительно ведется реализуется проект МФК и на его территории располагается объект, принадлежащий местному жителю. Несколько лет назад ему предложили выкупить проект, но от обсуждения стоимости мужчина отказался. При этом строительства на занимаемой собственником земле не предполагалось.