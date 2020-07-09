В Екатеринбурге экс-депутата гордумы Плаксина суд объявил банкротом
8 июля Арбитражный суд Свердловской области объявил банкротом застройщика Игоря Плаксина, имевшего ранее мандат депутата городской думы Екатеринбурга. В отношении него начата процедура реализации имущества, сообщает Znak.
Иван Плаксин не смог выполнить договоренности, достигнутые ранее в мировом соглашении с приморским ПАО «Примсоцбанк», по возврату 77 миллионов рублей, поэтому было возобновлено банкротное дело, сообщает издание.
Напомним, ранее Плаксин вел строительный бизнес на территории Екатеринбурга. Фирмы, которые входили в НП «Уралэнергностройкомплекс», финансировались за счет средств дольщиков и пайщиков, не выполнили обязательств по строительству жилой недвижимости.
Отмечается, что в итоге были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) в отношении неустановленных руководителей ЖСК «Уралэнергостройкомплекс» и ООО «Уралэнергостройкомплекс», участвовавших в возведении нескольких жилых комплексов в Екатеринбурге.
Сообщается, что самому Плаксину предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Согласно информации следствия, обвиняемый в 2016 году похитил свыше 258 миллионов рублей, которые получило подконтрольное ему ООО «Стройуниверсал».